PROINTEC – Piscicultura In Foco continua nesta sexta em Piúma; confira

Netsa sexta (11), a terceira edição do PROINTEC – Piscicultura In Foco – Economia Azul e Piscicultura continua com a programação, em Piúma. O simpósio, considerado um dos principais eventos voltados ao desenvolvimento sustentável da aquicultura no Estado, acontece no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) – Campus Piúma, com entrada gratuita. Clique aqui e garanta sua inscrição.

Com uma programação diversificada e a presença de especialistas renomados, o evento promete fortalecer o debate sobre a Economia Azul, promovendo soluções inovadoras e sustentáveis para o setor aquícola capixaba.

O 3º Simpósio de Economia Azul e Piscicultura promete um debate essencial sobre o futuro do setor no Espírito Santo.

Confira a programação desta sexta (11):

8h: Credenciamento

Painel Aquicultura: Produção (Moderadora: Priscila Vieira Rosa)

8h30: Lucimary Soromenho Ferri Nascimento – Ações de Ater do Incaper e a Piscicultura no ES

9h20: Emanuel Ramos Viquetti – A Epagri E A Piscicultura em Santa Catarina: Profissionalização e Viabilidade Econômica

10h10: Sérgio Piconi – Parametro da Pisicultura no Estado do Paraná e Oportunidades para o Espirito Santo

11h: Mesa De Debate

12h: Almoço

Painel Aquicultura: Nutrição (Moderadora: Lucimary Soromenho Ferri Nascimento)

13h30: Manuel Dos Santos Pires Braz Filho – Rações Verdes para Piscicultura

14h30: Priscila Vieira Rosa – Avanços em Nutrição de Peixes

15h30: Mesa de Debate

16h30: Encerramento

Serviço:

Evento: 3º Simpósio de Economia Azul e Peixes Ornamentais

Data: 10 e 11 de abril

Local: Ifes – Campus Piúma

Tema: PROINTEC – Simpósio de Economia Azul e Peixes Ornamentais

Entrada: Franca

Instagram do evento: @prointec_es

Inscrições: https://forms.gle/NgSrwfMiMSCRjUYr7