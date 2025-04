Projeto oferece aulas gratuitas de instrumentos de música clássica

Uma novidade para crianças e adolescentes da região dos bairros da Grande São Pedro, em Vitória.

Foram abertas, nessa segunda-feira (14), as inscrições para as 168 vagas voltadas para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, interessados em aprender instrumentos musicais.

Nas aulas, os interessados podem aprender instrumentos, como violino, saxofone, trompete, flauta e outros. Além disso, eles podem fazer parte de uma orquestra na região da Grande São Pedro, em Vitória.

As aulas não exigem experiência musical anterior e serão ofertadas de maneira gratuita, na sede do Instituto Cultura Viva, no Bairro Conquista, em Vitória. Além disso, todos os instrumentos serão disponibilizados pelo projeto, durante as aulas.

O objetivo é formar, ao longo do ano, uma Orquestra de Cordas, uma Banda Sinfônica e um Coro Infantojuvenil com os jovens participantes.

A iniciativa faz parte do projeto Oficinas de Música Clássica – São Pedro 2025, realizado pela Tonobooks Produções, em parceria com o Instituto Cultura Viva, com patrocínio da EDP via Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

Instrumentos e vagas

Violino (36), Trompete (20), Trombone (20), Saxofone (14), Flauta Transversal (14), Clarinete (12), Percussão (8), Violoncelo (8), Viola (10), Contrabaixo (4), Tuba (2) e Musicalização infantil (20).

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas dos dias 14 a 21 de abril de 2025, por meio do site www.institutoculturaviva.com.

Para participar, é necessário residir na Grande São Pedro, estar matriculado em escola pública (ou ser bolsista integral em escola particular) e ter entre 6 e 16 anos.



Além do aprendizado musical, os jovens também terão acesso a aulas de teoria e participarão de corais e atividades em grupo, em um projeto que busca promover cidadania, pertencimento e novas perspectivas por meio da arte.

Serviço:

Oficinas de Formação em Música Clássica – em São Pedro, Vitória.

Período das Inscrições: de 14 a 21 de abril de 2025

Inscrições e informações: www.institutoculturaviva.com