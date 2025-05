Protagonismo feminino ganha destaque na produção de cafés no Caparaó

Aumentar o protagonismo feminino na produção de café, dar visibilidade e capacitar as produtoras nas diferentes etapas da cadeia produtiva. Foi com esses objetivos que, em 2023, a Associação de Produtores de Cafés Especiais do Caparaó (Apec), gestora da Denominação de Origem do Café do Caparaó (DO), localizada no entorno do Parque Nacional do Caparaó, criou o Projeto Digital de Mulher Caparaó.

A iniciativa surgiu quando os gestores da associação perceberam um aumento na participação das mulheres nas ações desenvolvidas pela Apec, bem como o crescimento no número de associadas. Cerca de 30 mulheres de 12 dos 16 municípios que abrangem a DO, tanto mineiros quanto capixabas, fazem parte do projeto, que este ano chega à sua terceira edição.

