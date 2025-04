PSDB e Podemos iniciam fusão e marcam convenção para 5 de junho

O PSDB deu um passo decisivo nesta terça-feira (29) ao aprovar, por unanimidade, o início das negociações formais para a fusão com o Podemos. A decisão foi tomada pela Executiva Nacional do partido, que também agendou para o dia 5 de junho a convenção nacional da legenda, onde a união entre as duas siglas deverá ser oficializada.

O Podemos também se prepara para realizar sua convenção nos próximos dias, com o mesmo objetivo: referendar a fusão e dar início à criação de um novo partido político no cenário nacional.

Juntas, as legendas somam atualmente sete senadores (3 do PSDB e 4 do Podemos) e 28 deputados federais (13 tucanos e 15 do Podemos). Caso a união seja confirmada, o novo partido se posicionará com uma bancada considerável no Congresso Nacional.

Ainda não há definição oficial sobre o nome da nova legenda. Internamente, cogita-se manter inicialmente a denominação “PSDB-Podemos”, enquanto sugestões como “Juntos 20” e “Moderados” estão em avaliação para o nome definitivo.

A expectativa dos tucanos é de que o primeiro presidente da nova sigla seja um representante do PSDB. Durante o mês de maio, os dois partidos devem intensificar as tratativas para alinhamento político e institucional. Após a aprovação pelas convenções partidárias, a fusão ainda dependerá do aval do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).