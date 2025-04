Qual a cor desse vestido: branco e dourado ou azul e preto?

Tudo começou em 2015, durante o casamento de um casal escocês. Na ocasião, um detalhe inesperado chamou mais atenção do que a cerimônia: o vestido usado pela mãe da noiva. A peça gerou um debate global porque, enquanto alguns enxergavam o vestido como preto e azul, outros afirmavam que ele era branco e dourado.

Como o vestido viralizou nas redes sociais

Pouco tempo depois, a imagem do vestido foi publicada no Tumblr por Caitlin McNeill, uma convidada do casamento. Ela pediu ajuda para identificar a cor correta da peça. Imediatamente, a postagem viralizou. Milhares de pessoas comentaram, compartilharam e deram suas opiniões. Assim, nasceu o fenômeno apelidado de “vestido que quebrou a internet”.

A ciência por trás do enigma das cores

Para explicar a confusão, especialistas em neurociência e psicologia se manifestaram. Segundo eles, a percepção das cores varia de acordo com a luz do ambiente e a forma como o cérebro interpreta essa luz. Em outras palavras, a imagem do vestido se tornou um exemplo clássico de como a mente humana pode interpretar a realidade de maneiras diferentes.

O impacto cultural do vestido

Desde então, o vestido se tornou mais do que uma peça de roupa. Ele virou um símbolo cultural. Diversas celebridades, influenciadores e marcas comentaram o caso. Além disso, o termo “vestido que quebrou a internet” começou a ser usado para descrever qualquer conteúdo extremamente viral.

O casal que ficou famoso sem querer

Por consequência, o casal dono do casamento ganhou fama internacional. Eles foram convidados para o programa “The Ellen DeGeneres Show”, onde revelaram que o vestido era, de fato, preto e azul. Como recompensa pela participação, eles receberam US$ 10 mil e uma viagem para Granada.

Discussão persistiu por meses

Mesmo após a revelação, o debate não cessou. Durante meses, internautas continuaram discutindo a verdadeira cor do vestido. Além disso, surgiram teorias de que a imagem teria sido editada ou manipulada. Dessa forma, o assunto permaneceu entre os mais comentados da internet por um longo período.

Marcas e publicidade aproveitaram o hype

Diante do enorme alcance da imagem, diversas empresas usaram o tema em suas campanhas. Por exemplo, marcas de moda, tecnologia e até alimentos criaram anúncios brincando com a dualidade de cores. Como resultado, o vestido ajudou a impulsionar o marketing digital em torno de conteúdos virais.

A popularização do termo “quebrar a internet”

A partir desse episódio, o termo “quebrar a internet” passou a ser usado amplamente. Ele se tornou sinônimo de qualquer conteúdo que gera repercussão instantânea e massiva. O vestido, portanto, ajudou a consolidar um novo jargão no vocabulário digital.

Um fenômeno que ainda repercute

Atualmente, mesmo após quase uma década, o vestido que quebrou a internet ainda é lembrado. Seja em memes, palestras ou estudos sobre percepção visual, ele permanece relevante. Por fim, o episódio continua sendo um exemplo marcante do poder das redes sociais na formação de debates globais.