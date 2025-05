Qualidade do café capixaba é crucial para recorde de exportações

O Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) orienta os produtores rurais do Espírito Santo para que tenham atenção redobrada com a qualidade do café entregue. O alerta surge após a última safra, na qual os cafés capixabas alcançaram um recorde histórico de exportação para o país.

O CCCV ressaltou, em nota, que a alta qualidade do produto não apenas preserva a integridade e a confiabilidade dos negócios firmados, mas também assegura que o café capixaba continue a se destacar e a manter sua sólida reputação no competitivo cenário global.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/qualidade-do-cafe-capixaba-e-crucial-para-recorde-de-exportacoes/