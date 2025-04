Quatro cidades do ES já operam com comarcas digitais; entenda

O Poder Judiciário do Espírito Santo deu um passo importante para modernizar a tramitação de processos. Quatro cidades capixabas já contam com comarcas digitais, modelo que promete agilizar o andamento e o julgamento de casos.

A implementação ocorre em Rio Bananal, Atílio Vivacqua, Jerônimo Monteiro e Marilândia, dentro da primeira fase do projeto, regulamentado por três atos normativos.

O novo sistema opera por meio das secretarias inteligentes regionais, permitindo que equipes integradas de servidores e magistrados atendam advogados e movimentem processos de forma digital.

As comarcas digitais contam com o suporte de cidades próximas:

Apesar da digitalização, o atendimento presencial nos fóruns será mantido, garantindo suporte para cidadãos e advogados que enfrentem dificuldades no uso das plataformas online. Além disso, os magistrados das comarcas polo poderão atender presencial ou virtualmente e realizar atos judiciais conforme necessário.

Inicialmente, o projeto contemplava três cidades, mas a inclusão de Marilândia ocorreu a pedido da OAB – Subseção de Colatina.

Com a ampliação do modelo digital, o Judiciário capixaba busca oferecer mais celeridade e eficiência na prestação de serviços à população.

