Quem são os deputados capixabas que defendem a anistia

O requerimento de urgência para o Projeto de Lei (PL) 2.858/2022, que propõe a anistia para os condenados pelos acontecimentos de 8 de janeiro, foi apresentado à Mesa da Câmara dos Deputados na última segunda-feira (14) pelo líder do PL na Casa, Sóstenes Cavalcante (RJ). O PL, que conta com 264 assinaturas de apoio, busca a revisão das penas impostas aos envolvidos nos atos.

No Espírito Santo, seis deputados federais se posicionaram favoráveis à proposta de anistia. São eles:

Gilson Marques (Novo-ES)

Gilvan da Federal (PL-ES)

Da Vitória (PP-ES)

Evair Vieira de Melo (PP-ES)

Amaro Neto (Republicanos-ES)

Messias Donato (Republicanos-ES)

A urgência do PL poderá ser votada a qualquer momento, dependendo da decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre incluir o requerimento na ordem do dia. Se aprovado, o projeto poderá seguir diretamente para votação em plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões.

O líder do PL afirmou que deve solicitar a inclusão do requerimento na pauta da próxima semana, com a expectativa da Oposição de que o projeto seja apreciado até o final de abril.