Reflorestar: consultores da MV passam por capacitação para novo ciclo

Durante a última semana, a equipe da MV participou da capacitação organizada pelo Governo do Estado para o novo ciclo de atendimentos do Programa Reflorestar. O encontro reuniu consultores técnicos de diversas regiões do Espírito Santo, com foco nas atualizações que passam a integrar as ações realizadas junto aos produtores rurais.

O Reflorestar, iniciativa do Governo do Estado, incentiva a restauração florestal e a conservação dos recursos naturais por meio de incentivos financeiros aos produtores rurais, os chamados Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA). A principal novidade deste ciclo são as intervenções físicas voltadas à segurança hídrica, como barraginhas, cochinhos, caixas secas e fossas sépticas. Em um momento em que os efeitos das mudanças climáticas já afetam diretamente a vida no campo, essas soluções chegam como resposta precisa às necessidades dos produtores.

Foto: Divulgação/MV

“Estamos falando de ações que, lá na ponta, fazem diferença real para quem vive no campo. Com desafios cada vez mais intensos, especialmente relacionados ao acesso à água, é necessário valorizar iniciativas como essas, que têm um potencial enorme de transformar a realidade das propriedades rurais. Um ponto importante é que essas intervenções não têm custo para os produtores contemplados, já que o serviço das máquinas está previsto no projeto”, ressalta Vinicius Santos, Diretor de Operações da MV.

A implementação dessas intervenções fortalece diretamente as comunidades rurais, que enfrentam desafios cada vez mais intensos, especialmente relacionados ao acesso à água. Um ponto importante é que essas ações não trarão custo adicional aos produtores contemplados, já que as horas de operação das máquinas estão previstas dentro do próprio escopo do projeto

Números

Atualmente, a MV é uma das principais consultorias atuantes no Reflorestar. Com presença em mais de 40 municípios capixabas e ampliando sua atuação para o norte do estado, a empresa já contribuiu com a proteção de mais de 2.200 hectares e o atendimento a mais de 1.200 famílias produtoras. Essa trajetória tem sido construída com base no diálogo direto com os produtores, na valorização das realidades locais e no compromisso com soluções efetivas, tecnológicas e, principalmente, sustentáveis.

Foto: Divulgação/MV

Preparada para colocar em prática essas novas frentes de trabalho, a equipe reforça o compromisso em conectar os produtores capixabas às oportunidades que surgem com o novo ciclo — sempre com foco na recuperação ambiental e no fortalecimento da economia no campo.

Se você é produtor rural e deseja receber por cuidar do meio ambiente, além de aproveitar as novas modalidades voltadas à segurança hídrica, entre em contato com a equipe da MV pelo WhatsApp (28) 99907-2801 e acompanhe nossas ações pelo Instagram @mv.gi. Marque sua visita e aproveite essa oportunidade de investir no futuro da sua terra.