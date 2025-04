Resultado da Dupla Sena de Páscoa: veja as apostas ganhadoras do ES

A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado da Dupla Sena do último sábado, 19 de abril. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contou com duas extrações que movimentaram apostadores em todo o país.

Veja os números sorteados no 1º e 2º sorteios

O concurso apresentou as seguintes dezenas:

1º sorteio:

05 – 18 – 22 – 27 – 31 – 46

2º sorteio:

02 – 07 – 31 – 45 – 46 – 47

Quem acertou seis dezenas em qualquer um dos sorteios garante uma parte expressiva da premiação. A Caixa informará os valores exatos após concluir o rateio oficial.

Apostas ganhadoras com 5 acertos 1º sorteio no ES

BARRA DE SAO FRANCISCO/ES PONTO DA SORTE LOTERIA ROCHA LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$4.182,91 COLATINA/ES JERRY LOTERIA JERRY LOTERIAS LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$4.182,91 COLATINA/ES JERRY LOTERIA JERRY LOTERIAS LTDA 6 Fisico Não Bolão 10 R$4.182,90 COLATINA/ES LOTERICA BELEI LTDA LOTERICA BELEI LTDA 6 Fisico Não Bolão 4 R$4.182,88 GUARAPARI/ES LOTERICA DO CENTRO LOTERICA DO CENTRO LTDA 7 Multicanal Não Bolão 15 R$8.365,80 SERRA/ES JOTAELY LOTÉRICA JOTAELY LOTERICA LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$4.182,91 SERRA/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 6 Fisico Não Simples 1 R$4.182,91 SERRA/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 6 Fisico Não Simples 1 R$4.182,91 VIANA/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 6 Fisico Não Simples 1 R$4.182,91 VILA VELHA/ES LOTERIA DA ORLA LTDA LOTERIA DA ORLA LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$4.182,91 VILA VELHA/ES LOTERIA VALE ENCANTADO LOTERIA VALE ENCANTADO LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$4.182,91 VILA VELHA/ES LOTERIAS DA FE LOTERIAS DA FE LTDA 6 Multicanal Não Bolão 6 R$4.182,90 VILA VELHA/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 6 Fisico Não Simples 1 R$4.182,91 VILA VELHA/ES LOTERIAS VILA VELHA LOTERIAS VILA VELHA LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$4.182,91 VILA VELHA/ES LOTOMANIA LOTERIA LOTOMANIA LOTERIA LTDA EPP 6 Fisico Não Simples 1 R$4.182,91 VITORIA/ES LOTERIA MARECHAL CAMPOS Cassaro & Guidoni Ltda 6 Fisico Não Simples 1 R$4.182,91 VITORIA/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 6 Fisico Não Simples 1 R$4.182,91

Dupla Sena oferece duas chances de ganhar

A Dupla Sena oferece duas oportunidades de vitória com uma única aposta. A Caixa realiza os sorteios às terças, quintas e sábados, o que atrai milhares de jogadores que buscam ampliar suas chances.

Como conferir o resultado da Dupla Sena

Você pode verificar o resultado da Dupla Sena das seguintes formas:

Consultando o bilhete da aposta;

Acessando o site oficial da Caixa Econômica Federal ;

; Indo até uma casa lotérica autorizada.

Guarde seu comprovante de aposta até o sorteio oficial e o prazo final de resgate.

Saiba como funciona a premiação

A Caixa paga prêmios para quem acerta 3, 4, 5 ou 6 dezenas. As chances de ganhar aumentam quando o apostador escolhe mais números. A aposta simples, com 6 dezenas, oferece uma probabilidade menor, mas custa menos.

Valor da aposta mínima

Você paga R$ 2,50 na aposta mínima da Dupla Sena. Essa aposta dá direito a participar dos dois sorteios do concurso. Se preferir, você pode usar a Surpresinha, que escolhe os números automaticamente, ou ativar a Teimosinha, que repete os mesmos números em até 12 concursos seguidos.

Próximo sorteio da Dupla Sena

A Caixa realiza o próximo sorteio da Dupla Sena na terça-feira, 22 de abril. Os apostadores podem registrar suas apostas até às 19h do dia do concurso, em qualquer casa lotérica ou no site/aplicativo oficial da Caixa.

Resultado da Dupla Sena está entre os termos mais buscados no Google

Milhares de brasileiros pesquisam diariamente o termo resultado da Dupla Sena. Para evitar erros e não perder prêmios, os apostadores devem acompanhar canais confiáveis e checar os números com atenção antes de descartar o bilhete.

Onde posso conferir o resultado da Dupla Sena?

Você pode conferir o resultado da Dupla Sena no site oficial da Caixa Econômica Federal, em casas lotéricas ou em portais especializados em loterias. Também é possível acompanhar os números sorteados pelas redes sociais da Caixa.

Quais são os dias de sorteio da Dupla Sena?

A Dupla Sena realiza sorteios às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h (horário de Brasília). Os resultados são divulgados logo após a conclusão do sorteio, direto do Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quantos números preciso acertar para ganhar na Dupla Sena?

Você pode ganhar prêmios acertando 3, 4, 5 ou 6 números em um dos dois sorteios do concurso. Quanto mais dezenas você acertar, maior será o valor do prêmio.

O que acontece se ninguém acertar os seis números?

Se ninguém acertar os seis números em um dos sorteios, o prêmio acumula para o concurso seguinte. No entanto, em concursos especiais, como a Dupla Sena de Páscoa, o valor não acumula e é repassado para a faixa seguinte.

Quanto custa apostar na Dupla Sena?

A aposta mínima da Dupla Sena custa R$ 2,50, com direito a concorrer nos dois sorteios do mesmo concurso. Também é possível apostar com mais dezenas, aumentando as chances de ganhar — mas o valor da aposta também sobe proporcionalmente.