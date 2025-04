Resultado da Lotofácil: 7 apostas faturam prêmio no Espírito Santo

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado, 19 de abril de 2025, o sorteio do concurso Lotofácil 3372, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Milhares de brasileiros acompanharam o evento, que distribui prêmios diariamente para quem acerta de 11 a 15 dezenas.

Veja os números sorteados na Lotofácil 3372:

01 – 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24

Lotofácil 3372 pode pagar prêmio de R$ 1,7 milhão

A Lotofácil 3372 oferece um prêmio estimado de até R$ 4 milhão para quem acertar os 15 números. A Caixa ainda vai divulgar o número de ganhadores e os valores pagos em cada faixa de premiação nas próximas horas.

Apostadores conferem bilhetes para saber se ganharam

Milhares de apostadores em todo o país já conferem seus bilhetes para descobrir se acertaram os números da Lotofácil 3372. Quem tiver entre 11 e 15 acertos pode receber prêmios em diferentes faixas. A verificação pode ser feita online ou diretamente nas casas lotéricas.

Caixa transmite sorteio da Lotofácil 3372 ao vivo

A Caixa transmitiu o sorteio da Lotofácil concurso 3372 ao vivo em seu canal oficial no YouTube. A transmissão garante transparência e permite que qualquer pessoa acompanhe os resultados em tempo real.

Lotofácil 3372 segue formato tradicional do jogo

Na Lotofácil, o jogador escolhe de 15 a 20 números, entre os 25 disponíveis no volante. Ganha quem acertar de 11 a 15 dezenas. A estrutura do jogo torna a Lotofácil uma das modalidades mais acessíveis para quem busca prêmios com maior probabilidade.

Números mais frequentes aparecem novamente na Lotofácil 3372

A sequência da Lotofácil 3372 inclui dezenas bastante comuns em concursos anteriores, como o 11, o 13 e o 24. O sorteio também manteve equilíbrio entre números pares e ímpares, característica comum em edições recentes.

Ganhadores devem resgatar o prêmio com CPF e bilhete

Quem acertou os números da Lotofácil 3372 deve apresentar o bilhete original e um documento com CPF para receber o prêmio. Valores até R$ 2.259,20 podem ser retirados em casas lotéricas. Prêmios maiores devem ser solicitados em agências da Caixa.

Lotofácil 3373 acontece na segunda-feira (21)

A Caixa já confirmou o próximo sorteio: o concurso Lotofácil 3373 ocorre na segunda-feira, 21 de abril. Os jogadores podem registrar suas apostas até as 19h, em qualquer lotérica, no site ou no app das Loterias Caixa.

Estratégias ajudam a melhorar chances na Lotofácil

Especialistas recomendam que apostadores da Lotofácil 3372 e futuros concursos analisem os resultados anteriores, evitem combinações em sequência e considerem participar de bolões, que aumentam as chances com custo reduzido.

Acompanhe os próximos resultados da Lotofácil

Para não perder atualizações da Lotofácil 3372 e de concursos futuros, usuários podem ativar notificações em sites especializados ou seguir os canais oficiais da Caixa. Acompanhar os sorteios com frequência ajuda a planejar melhor as apostas.

Apostas ganhadoras com 14 acertos

ARACRUZ/ES LOTERIA GUARANA LTDA LOTERIA GUARANA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$934,62 FUNDAO/ES LOTERIA PRAIA GRANDE LOTERIA PRAIA GRANDE LTDA ME 15 Multicanal Não Bolão 4 R$934,60 VILA VELHA/ES CASA LOTERICA CANELA VERDE LTD CASA LOTERICA CANELA VERDE LTD 15 Fisico Sim Simples 1 R$934,62 VILA VELHA/ES PALPITE CERTO LOTERIAS PALPITE CERTO LOTERIAS 15 Fisico Não Simples 1 R$934,62 VITORIA/ES LIGUE LOTERIA LTDA LIGUE LOTERIA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$934,62 VITORIA/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$934,62 VITORIA/ES S&L LOTERIAS LTDA S & L LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$934,62