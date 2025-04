Resultado da Lotofácil: aposta de cidade do Sul do ES ganha prêmio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio da Lotofácil concurso 3371 na noite desta quinta-feira, 18 de abril de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio começou às 20h (horário de Brasília) e atraiu milhares de apostadores que aguardavam, ansiosamente, o resultado.

Aposta ganhadora no Espírito Santo

ITAPEMIRIM/ES LOTERIAS SHOW DE BOLA SANTO ANCHIETA LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.795,21

Confira os números sorteados na Lotofácil 3371

Durante o sorteio, a Caixa divulgou os seguintes números:

06 – 07 – 08 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisava acertar 15 dezenas. Além disso, a Lotofácil também premia quem acerta 11, 12, 13 ou 14 números, o que torna essa modalidade uma das mais acessíveis entre as loterias da Caixa.

Apostadores concorreram a prêmio estimado em R$ 1,7 milhão

De acordo com a Caixa, o valor estimado para o prêmio principal da Lotofácil 3371 era de R$ 1,7 milhão. No entanto, o valor final só será confirmado após o encerramento da apuração. Dessa forma, o total do prêmio pode variar conforme o número de ganhadores e o montante arrecadado.

Enquanto isso, buscas por “resultado da Mega Sena” aumentam

Apesar do destaque da Lotofácil, muitos usuários continuam procurando o resultado da Mega Sena. Afinal, essa é uma das palavras-chave mais buscadas no Google em dias de sorteio. Isso mostra que os brasileiros mantêm o interesse nas grandes premiações oferecidas por essa loteria.

Novo sorteio da Lotofácil acontece nesta sexta-feira (19)

Além disso, a Caixa já programou o próximo sorteio da Lotofácil, o concurso 3372, para sexta-feira, 19 de abril. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio. É possível jogar nas lotéricas, pelo site da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa. O valor mínimo da aposta é de R$ 3,00.

Apostadores usam estratégias para aumentar as chances

Por outro lado, muitos jogadores tentam aumentar as chances de ganhar utilizando estratégias matemáticas, como fechamentos, estatísticas e análises de números mais sorteados. Vale lembrar que, quanto mais dezenas forem marcadas, maiores são as chances — mas o valor da aposta também sobe proporcionalmente.

Resultados oficiais estão disponíveis em canais verificados

Para evitar qualquer dúvida, a Caixa disponibiliza os resultados oficiais em seus canais oficiais. O apostador pode consultar os números sorteados no site da Caixa, nas casas lotéricas ou no canal da Caixa no YouTube, onde os sorteios são transmitidos ao vivo.

Lotofácil oferece chances maiores de premiação

Em comparação com outras loterias, a Lotofácil apresenta melhores probabilidades de premiação. Por exemplo, a chance de acertar os 15 números é de 1 em 3,2 milhões, enquanto a de acertar 11 dezenas é de 1 em 11. Portanto, muitos apostadores preferem essa modalidade pela maior possibilidade de ganho.

Resultado da Mega Sena segue em alta nas pesquisas

Mesmo com o sucesso da Lotofácil, o resultado da Mega Sena continua sendo altamente pesquisado. Afinal, essa loteria costuma acumular valores milionários e atrair a atenção de apostadores de todo o país. Assim, o interesse por seus resultados permanece constante.

Fique atento aos sorteios e monte sua próxima aposta

Por fim, a Caixa realiza sorteios diariamente, oferecendo diferentes oportunidades de ganho. Portanto, quem deseja participar deve acompanhar os resultados com frequência. Confira sempre o resultado da Mega Sena e da Lotofácil em canais oficiais e prepare sua próxima aposta com responsabilidade.