Resultado da Lotofácil: confira as dezenas sorteadas

O concurso Lotofácil 3370 foi realizado na noite desta quarta-feira, 16 de abril de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio, promovido pela Caixa Econômica Federal, ocorreu às 20h, seguindo o cronograma habitual das loterias.

As 15 dezenas sorteadas no concurso Lotofácil 3370 foram:

A arrecadação total do concurso Lotofácil 3370 foi de R$ 38.353.431,00. O próximo sorteio está previsto para quinta-feira, 17 de abril de 2025.

Para apostar na Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo da aposta é de R$ 3,00.

As chances de acertar as 15 dezenas variam conforme a quantidade de números apostados:

É fundamental que os apostadores confiram os resultados oficiais no site da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas autorizadas para garantir a veracidade das informações e evitar possíveis equívocos.

O concurso Lotofácil 3370 trouxe alegria para os ganhadores e movimentou o cenário das loterias no Brasil. Com prêmios atrativos e chances reais de vitória, a Lotofácil continua sendo uma das preferidas entre os apostadores.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui