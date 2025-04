Resultado da Lotofácil: Sul do ES registra única aposta ganhadora

O resultado da Lotofácil 3366 foi divulgado na noite desta sexta-feira (11), diretamente do Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo. A loteria, conhecida por ser uma das mais populares do país, mais uma vez movimentou apostadores de todas as regiões em busca da tão sonhada bolada.

Números sorteados na Lotofácil 3366

Os números sorteados na Lotofácil concurso 3366 foram:

02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 11 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube, além de estar disponível para conferência nas lotéricas credenciadas.

Ganhadores da Lotofácil 3366

Até o momento da apuração, a Caixa ainda não tinha o número de ganhadores da Lotofácil 3366 para a faixa principal, com 15 acertos. A estimativa é que o prêmio principal ultrapasse a faixa de R$ 1,7 milhão, valor que pode variar de acordo com o número de apostas vencedoras e rateios.

Como apostar na Lotofácil

A Lotofácil permite ao jogador escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas ou de forma online, através do site ou aplicativo oficial da Caixa.

Premiação da Lotofácil

A faixa de premiação da Lotofácil contempla apostas com 11, 12, 13, 14 e 15 acertos. Quanto mais números corretos, maior o valor do prêmio. Em geral, milhares de apostas ganham prêmios menores, mesmo sem acertar todos os 15 números.

Probabilidades da Lotofácil

Uma das razões do sucesso da modalidade está na alta probabilidade de ganhar. Com uma aposta simples, de 15 números, a chance de acertar os 15 é de 1 em 3.268.760. Para quem acerta 14 números, a chance sobe para 1 em 21.792.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo concurso da Lotofácil, de número 3367, está previsto para ocorrer neste sábado (12). Portanto, apostadores já podem registrar suas apostas para tentar a sorte novamente.

Onde conferir o resultado da Lotofácil

O resultado oficial da Lotofácil 3366 está no site da Caixa, no aplicativo Loterias Caixa, ou em qualquer casa lotérica. Além disso, diversos portais de notícias também atualizam os resultados em tempo real.

Importância de conferir o bilhete

Entretanto, é fundamental que os apostadores confiram atentamente os números sorteados e guardem o bilhete físico até que a premiação seja retirada. Em caso de prêmio, é necessário apresentar o bilhete original em uma agência da Caixa.

Fique por dentro dos resultados

Portanto, para não perder nenhum sorteio, acompanhe diariamente os resultados da Lotofácil, além de estatísticas, dicas e análises que podem aumentar suas chances nas apostas. A Lotofácil 3366 foi mais uma edição que empolgou milhares de brasileiros na busca por mudar de vida.