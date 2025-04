Resultado da Lotofácil tem 3 ganhadores em 2 cidades do ES

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso Lotofácil 3358 na noite desta quarta-feira (2), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Milhares de apostadores acompanharam o sorteio na expectativa de levar o prêmio milionário.

Quais foram os números sorteados?

O concurso Lotofácil 3358 teve os seguintes números sorteados:

01 – 02 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 24.

Apostas ganhadoras no Espírito Santo

Quem acertou todas as 15 dezenas garantiu o prêmio principal. Além disso, a loteria também premia apostas que acertam 11, 12, 13 ou 14 números.

CARIACICA/ES LOTERIA DAS AMERICA LOTERIA DAS AMERICAS LTDA 15 Fisico Sim Simples 1 R$1.795,94 CARIACICA/ES SORTEMANIA LOTERIAS SORTEMANIA LOTERIAS LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$1.795,94 SANTA TERESA/ES BECO DA SORTE Casa Loterica Santa Teresa Ltd 15 Fisico Sim Simples 1 R$1.795,94

Quanto pagou o prêmio da Lotofácil 3358?

A Caixa estimou um prêmio de R$ 1,7 milhão para quem acertasse todas as dezenas. O banco divulgará a quantidade de ganhadores e os valores exatos dos prêmios no site oficial das Loterias Caixa.

Como conferir o resultado da Lotofácil?

Os apostadores podem conferir o resultado da Lotofácil 3358 de várias formas. As opções mais rápidas e seguras incluem:

Site das Loterias Caixa ;

; Aplicativo Loterias Caixa ;

; Casas lotéricas credenciadas.

Como fazer uma aposta na Lotofácil?

Apostar na Lotofácil é simples. O jogador escolhe 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Quanto mais dezenas marcar, maiores as chances de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta.

Os bilhetes podem ser registrados em qualquer casa lotérica ou pelo site das Loterias Caixa até as 19h do dia do sorteio.

Quais são as chances de ganhar?

A probabilidade de acerto na aposta mínima (15 dezenas) é de 1 em 3.268.760. No entanto, ao escolher 20 números, as chances sobem para 1 em 211.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio da Lotofácil acontecerá na quinta-feira, 3 de abril de 2025. O prêmio estimado continua atrativo, e os jogadores já podem registrar suas apostas para concorrer.

Como resgatar o prêmio?

Os vencedores podem retirar os prêmios em qualquer casa lotérica ou agência da Caixa. No entanto, valores acima de R$ 2.259,20 só podem ser sacados diretamente nas agências bancárias.

Se o prêmio for superior a R$ 10 mil, a Caixa libera o pagamento apenas dois dias úteis após a solicitação.

Prazo para retirada do prêmio

Os ganhadores têm 90 dias para retirar o prêmio. Caso o dinheiro não seja resgatado dentro desse prazo, o valor será repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Para mais informações, acesse o site oficial das Loterias Caixa e acompanhe todas as novidades sobre os próximos sorteios.