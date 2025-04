Resultado da Lotofácil tem 4 ganhadores do Espírito Santo

A Caixa Econômica Federal realizou na noite desta terça-feira, 15 de abril de 2025, o concurso 3369 da Lotofácil. O sorteio ocorreu às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

A Caixa sorteou as seguintes dezenas:

01 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 13 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25

Quatro apostas do estado do Espírito Santo acertaram os 14 números e levaram o prêmio de R$ 2.074,34 cada. Veja os detalhes:

O apostador escolhe entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,00. Os sorteios acontecem de segunda a sábado, sempre às 20h.

Os ganhadores podem receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.332,78 líquidos são pagos somente nas agências. Já os prêmios a partir de R$ 10.000,00 têm liberação após dois dias úteis da solicitação.

As lotéricas organizam bolões com valor mínimo de R$ 12,00. Cada cota deve custar pelo menos R$ 4,00, e o número de cotas varia conforme a quantidade de dezenas escolhidas na aposta.

A probabilidade de acertar os 15 números em uma aposta simples é de 1 em 3.268.760. As chances aumentam conforme o número de dezenas escolhidas.

Os jogadores podem conferir os concursos passados no site oficial da Caixa Econômica Federal ou nos canais autorizados de divulgação.

A Caixa vai realizar o concurso 3370 da Lotofácil nesta quarta-feira, 16 de abril de 2025, às 20h. A estimativa de prêmio será divulgada em breve.

