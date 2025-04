Resultado da Mega-Sena: 3 apostas faturam “bolada” no Espírito Santo

O concurso 2849 da Mega-Sena aconteceu neste sábado, 5 de abril de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Como de costume, a Caixa realizou o sorteio às 20h (horário de Brasília), transmitido ao vivo. Os números sorteados foram: 13, 19, 25, 29, 31 e 43.

Apostas ganhadoras no Espírito Santo com 5 números

CARIACICA/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 6 Fisico Não Simples 1 R$28.753,18 SAO GABRIEL DA PALHA/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 6 Fisico Sim Simples 1 R$28.753,18 VITORIA/ES LOTERIA RIO BRANCO LOTERIA RIO BRANCO LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$28.753,18

Sorteio foi realizado com transmissão ao vivo

A Caixa organizou o sorteio diretamente do Espaço da Sorte, com auditagem pública e transmissão ao vivo pela internet. Dessa forma, o processo ocorreu de forma transparente, permitindo que os apostadores acompanhassem tudo em tempo real.

Próximo concurso ocorre na terça-feira (8)

Para quem deseja tentar a sorte novamente, a próxima edição da Mega-Sena acontece na terça-feira, 8 de abril. As apostas seguem disponíveis até as 19h do dia do sorteio, tanto nas lotéricas físicas quanto no portal oficial das Loterias Caixa.

Saiba como fazer sua aposta

O jogador pode escolher entre 6 e 15 números em um único volante. A aposta mínima, com 6 dezenas, custa R$ 5,00. No entanto, ao incluir mais números, o apostador aumenta significativamente suas chances de acerto — embora o valor da aposta também suba.

Veja as probabilidades de ganhar

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de dezenas apostadas. Por exemplo, quem aposta 6 números tem 1 chance em 50.063.860 de acertar a sena. Com 7 números, essa chance passa a ser de 1 em 7.151.980. Portanto, quanto mais números, maiores as chances.

Bolão oferece alternativa acessível

Para quem deseja aumentar as probabilidades sem gastar muito, o Bolão Caixa surge como opção viável. Nessa modalidade, grupos de pessoas se unem para apostar, dividindo os custos e possíveis prêmios. O valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cotas a partir de R$ 5.

Verifique seu bilhete após o sorteio

Mesmo sem acertar os seis números, o apostador pode receber prêmios com quatro ou cinco acertos. Por isso, é fundamental conferir o bilhete após cada sorteio. Muitas pessoas deixam de receber valores por não verificarem os resultados com atenção.

Aposte com responsabilidade

Embora a possibilidade de ganhar seja atrativa, é importante lembrar que a Mega-Sena é um jogo de azar. Portanto, jogue com consciência e dentro dos seus limites financeiros. O ideal é encarar a loteria como entretenimento, evitando prejuízos desnecessários.