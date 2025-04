Resultado da Mega-Sena: aposta da Serra fatura ‘bolada’

O concurso 2852 da Mega-Sena, realizado no sábado, 12 de abril de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

Números sorteados no concurso 2852

As dezenas sorteadas foram: 06 – 22 – 24 – 49 – 53 – 56.

Apostas ganhadoras com 5 acertos no ES

SERRA/ES IBC – INTERNET BANKING CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6 Fisico Não Simples 1 R$61.845,62

Premiação por faixa

Porém, apesar de ninguém ter acertado os seis números, outras faixas de premiação contemplaram diversos apostadores:

Quina (5 acertos) : 58 apostas ganhadoras, cada uma recebendo R$ 61.845,62 .

: 58 apostas ganhadoras, cada uma recebendo . Quadra (4 acertos): 4.666 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 1.098,23.

Próximo sorteio

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na terça-feira, 15 de abril de 2025. Contudo, o prêmio estimado é de R$ 45 milhões.

Como jogar na Mega-Sena

Entretanto, para participar, o apostador deve escolher de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal.

Dicas para acompanhar os resultados

Os resultados dos sorteios da Mega-Sena são divulgados no site oficial da Caixa e em diversos portais de notícias. Além disso, é possível assistir aos sorteios ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Considerações finais

O concurso 2852 da Mega-Sena não teve ganhadores na faixa principal, acumulando o prêmio para o próximo sorteio. Portanto, com um valor estimado em R$ 45 milhões, a expectativa é de grande movimentação nas casas lotéricas nos próximos dias.