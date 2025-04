Resultado da Mega-Sena: Cachoeiro, Marataízes e Castelo têm ganhadores

O resultado loterias Mega Sena concurso 2857 foi divulgado, nesta quarta-feira (29). O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e teve transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa. A Mega Sena 2857 ofereceu um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões para quem acertasse as seis dezenas.

Portanto, os números sorteados no concurso 2857 da Mega Sena foram:

02 – 18 – 28 – 38 – 41 – 50

Os apostadores que acertaram quatro ou cinco dezenas também garantiram prêmios em dinheiro, de acordo com as faixas de premiação estabelecidas pela Caixa Econômica Federal.

Entretanto, os detalhes completos, incluindo número de apostas vencedoras da quina e da quadra, devem ser divulgados no site oficial das Loterias Caixa nas próximas horas.

Assim, os apostadores podem conferir o resultado da Mega Sena em diversos canais:

Para resgatar prêmios, é necessário apresentar o comprovante da aposta.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Mega Sena, que será realizado em 3 de maio de 2025 (concurso 2858), é de R$ 11.000.000,00. O valor pode aumentar conforme o volume de apostas realizadas até o encerramento do prazo.

Contudo, para apostar, o jogador deve escolher seis a 15 números, entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcados, maior o custo da aposta, mas também aumentam as chances de ganhar.

As apostas podem ser feitas:

O prazo para apostar no concurso 2858 se encerra às 19h do dia 03/05/2025.

A chance de acertar os seis números da Mega Sena com uma aposta simples (seis dezenas) é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para a quina (cinco acertos), a probabilidade é de 1 em 154.518.

Muitos apostadores utilizam estratégias como:

Porém, essas práticas não garantem a vitória, mas podem ampliar as possibilidades de acerto.

O resultado das loterias Mega Sena e demais modalidades, portanto, pode ser acompanhado ao vivo no canal da Caixa no YouTube, além de ser publicado logo após o sorteio nos canais digitais da instituição.

Para quem busca informações atualizadas sobre o resultado loterias Mega Sena, é importante acompanhar os canais oficiais da Caixa e portais confiáveis. Manter-se informado pode fazer toda a diferença na hora de validar seu bilhete e garantir seu prêmio.

