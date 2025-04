Resultado da Mega-Sena: veja quem ganhou a bolada de R$ 50 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado, 19 de abril de 2025, o sorteio da Mega-Sena 2854. A equipe do banco comandou o evento no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O público pôde acompanhar a transmissão ao vivo pelos canais oficiais da instituição.

Mega-Sena 2854 sorteou prêmio de R$ 50 milhões

A Caixa ofereceu R$ 50 milhões para quem acertasse as seis dezenas do concurso Mega-Sena 2854. O valor atraiu milhões de apostas em todo o Brasil, especialmente nos últimos minutos antes do encerramento, às 19h.

Confira os números sorteados

A equipe da Caixa sorteou as seguintes dezenas:



Logo após o sorteio, os técnicos iniciaram a apuração para identificar se alguém acertou os seis números e se o prêmio principal teve ganhador ou acumulou.

Caixa atualiza valores da quina e quadra

Os técnicos da Caixa também apuram os ganhadores da quina e da quadra. Quem acertar cinco ou quatro dezenas pode levar prêmios em dinheiro, cujos valores variam conforme o número de apostas vencedoras.

Próximo sorteio será na terça-feira (22)

A Caixa agendou o próximo concurso da Mega-Sena para terça-feira, 22 de abril de 2025. Os apostadores podem registrar seus jogos até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pelo site oficial das Loterias Caixa.

Apostadores escolhem até 15 números

Quem deseja participar da Mega-Sena precisa selecionar de 6 a 15 números. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00. A Caixa também permite que o jogador aumente as chances ao incluir mais dezenas, com acréscimo proporcional no valor da aposta.

Caixa orienta sobre apostas online

A Caixa reforça que as apostas devem ser feitas apenas em canais oficiais. O portal das Loterias Caixa e o aplicativo próprio garantem segurança nas transações e validade do bilhete digital.

Apostadores têm 90 dias para retirar o prêmio

Quem ganha na Mega-Sena precisa apresentar o bilhete premiado em até 90 dias. Após esse prazo, a Caixa reverte o valor ao Tesouro Nacional, que aplica os recursos no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Mega-Sena lidera preferências entre os brasileiros

Milhares de brasileiros apostam semanalmente na Mega-Sena, buscando transformar a vida com um prêmio milionário. O sorteio 2854 reforça a popularidade da loteria, que movimenta bilhões de reais por ano no país.