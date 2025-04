Revide da China a Trump faz o dólar disparar; veja a cotação de hoje

O dólar comercial fechou a sexta-feira (4 de abril de 2025) a R$ 5,836, com uma alta de 3,68% no dia e 1,27% na semana. A valorização do dólar frente ao real foi impulsionada pela decisão da China de impor tarifas adicionais de 34% sobre os produtos importados dos Estados Unidos.

A medida chinesa é uma retaliação às tarifas elevadas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na quarta-feira (2 de abril). Essa ação aumentou as tensões no cenário de comércio global. O Ministério do Comércio chinês informou que as novas tarifas sobre os produtos dos EUA serão aplicadas a partir de 10 de abril, um dia após a implementação das taxas americanas.

Na B3, o Ibovespa fechou em 127.256 pontos, com uma queda de 2,96% no dia e 3,52% na semana. Nos Estados Unidos, os principais índices também apresentaram quedas significativas. O Dow Jones recuou 5,50%, fechando aos 38.313,94 pontos. O S&P 500 caiu 5,97%, para 5.074,13 pontos, e o Nasdaq despencou 5,82%, terminando em 15.587,79 pontos.