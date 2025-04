Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, é alvo de operação da PF; entenda

Na manhã desta quinta-feira (10), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Copia e Cola, com intuito de descobrir suspeitos de desvios de recursos públicos para a saúde. Sobretudo, um dos alvos da investigação da Polícia Federal é Rodrigo Manga (Republicanos), prefeito de Sorocaba, São Paulo.

Nos últimos meses, o político se tornou muito famoso nas redes sociais, por conta de seus vídeos virais, onde mostra projetos de sua gestão no município de Sorocaba.

Além deste, os policiais estão cumprindo mais 28 mandados de busca e apreensão, em outras 11 cidades de São Paulo. Os municípios onde os mandados estão sendo cumpridos são: Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco. Também há um mandado de busca em Vitória da Conquista, na Bahia.

Segundo a Polícia Federal, a prefeitura de Sorocaba contratou uma organização social suspeita de lavagem de dinheiro. A investigação foi iniciada em 2022 e identificou compras de imóveis, depósitos e pagamentos de boletos. A PF determinou o bloqueio de R$ 20 milhões em bens da organização social.

Leia também: MPES apoia criação de gabinetes integrados de segurança nos municípios