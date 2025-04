Romaria dos Homens reúne mais de 1 milhão de fiéis na Festa da Penha

A Romaria dos Homens reuniu mais de um milhão de fiéis na noite deste sábado (26), reafirmando sua força como um dos momentos mais tradicionais da Festa da Penha 2025. A caminhada, marcada pela fé e devoção a Nossa Senhora da Penha, percorreu aproximadamente 14 quilômetros entre Vitória e Vila Velha.

Antes da procissão, a missa de envio, celebrada na Catedral Metropolitana de Vitória, emocionou os romeiros. Durante a celebração, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Andherson Franklin, incentivou os fiéis a fortalecerem a esperança ao longo da peregrinação. “É no caminho que o Senhor nos fala. Somos todos peregrinos da esperança, unidos a Maria, a primeira peregrina”, destacou.

Além disso, Dom Andherson prestou homenagem ao Papa Francisco, falecido no último dia 21. “Colocamos nas mãos de Deus nosso amado Papa Francisco, alguém que soube transformar o Evangelho que acolheu”, afirmou, emocionando a multidão presente.

Emoção marca Romaria

Ao longo do percurso, cenas de fé e emoção marcaram a romaria. Pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes seguiram a pé, em agradecimento pelas graças recebidas. Enquanto isso, moradores do Centro de Vitória jogavam pétalas de flores pelas janelas, saudando os devotos. Simultaneamente, trios elétricos entoavam músicas e orações, fortalecendo ainda mais o espírito de devoção.

O trajeto, por sua vez, partiu da Catedral Metropolitana, seguiu pelas principais ruas do Centro de Vitória, atravessou a Segunda Ponte e continuou pelas avenidas mais movimentadas de Vila Velha, até alcançar o Parque da Prainha. Na chegada, o Coral ArcelorMittal se apresentou, embelezando o fim da caminhada dos fiéis.

Em seguida, o arcebispo de Vitória, Dom Ângelo Mezzari, celebrou a missa de encerramento da Romaria dos Homens. A cerimônia foi acompanhada pelos romeiros que, com grande emoção, concluíram a jornada até os pés do Convento da Penha.

Realizada há 70 anos, a Romaria dos Homens é considerada um dos pilares da Festa da Penha, a terceira maior festividade mariana do Brasil. Além da caminhada, a programação continua até segunda-feira (28), com a missa de encerramento e o show do Padre Reginaldo Manzotti, programado para acontecer na Prainha.