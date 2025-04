Sala do Empreendedor de Cachoeiro participa de Encontro de Redes

Os agentes da Sala do Empreendedor de Cachoeiro de Itapemirim, que integram a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), participaram do IV Encontro de Redes de Salas, realizado entre os dias 2 a 4 deste mês, no Confort Suíte Hotel, em Vitória.

O evento reuniu autoridades locais, representantes de entidades de apoio ao empreendedorismo e especialistas, com o objetivo de traçar diretrizes para um atendimento mais eficiente aos Microempreendedores Individuais (MEI).

Durante os três dias de evento, foram debatidas estratégias para a criação de um centro de atendimento único no município, reunindo serviços essenciais ao MEI, como orientação, capacitação, emissão de documentos e acesso a linhas de crédito. A proposta busca desburocratizar e otimizar o atendimento, oferecendo mais praticidade e suporte para os pequenos empreendedores.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Jeancarlo Cypriano, destacou a importância do evento para o fortalecimento do setor.

“A participação da nossa equipe no Encontro de Redes de Salas demonstra nosso compromisso em aprimorar o atendimento ao microempreendedor. Queremos tornar mais acessíveis os serviços que impulsionam o crescimento dos pequenos negócios e, consequentemente, da economia local”, afirmou.

O encontro reforçou a necessidade de integrar os serviços oferecidos aos empreendedores, garantindo um atendimento mais completo e eficiente.

Com isso, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim segue empenhada em desenvolver iniciativas que facilitem a formalização e o crescimento dos pequenos negócios, promovendo mais oportunidades e fortalecendo a economia do município.