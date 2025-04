Samba na Varanda: 5ª edição do evento acontece neste fim de semana

O Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, na Serra, receberá a 5ª edição do Samba na Varanda. O evento acontecerá no próximo fim de semana, na varando do piso L3.

A atividade terá uma programação que inclui boa música, com shows gratuitos, gastronomia variada e um espaço especial dedicado às crianças.

Programação musical

Dentro da programação musical, o evento abrirá espaço para artistas regionais com quatro bandas capixabas, conhecidas por levar alegria e muito samba aos palcos do Espírito Santo.

No sábado (12), quem abre os trabalhos é a Prefixo 27, banda que mistura clássicos do samba com releituras animadas e promete um clima de roda de samba das boas, a partir das 17h.

Logo depois, às 20h, o palco será do Grupo Curtição, com um repertório recheado de pagodes românticos e sucessos que marcaram época.

No domingo (13), o som continua com o grupo Samba HD, conhecido pelas interpretações modernas e cheias de energia, das 17h às 19h.

Fechando o evento, às 20h, a festa fica por conta da animada Pele Morena, banda que já é referência no pagode capixaba e garante um show de encerramento cheio de hits e interação com o público.

Área gastronômica

Além dos shows, o evento conta com uma área gastronômica diversificada, com cervejas artesanais, drinks autorais, comidinhas e pratos especiais.

Para os pequenos, um espaço kids com atividades recreativas garante a diversão enquanto os pais aproveitam. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente pelo link: https://sacavalcante2024.crmall.com/inscricao-evento/7.