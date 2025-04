Samu abre processo seletivo para o Espírito Santo; confira

Precisando de uma oportunidade de trabalho? Sua chance chegou! O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) abriu um novo processo seletivo, com intuito de selecionar Técnicos em Enfermagem Socorristas para compor sua equipe no Espírito Santo. O período para realizar as inscrições vai até o dia 13 de abril de 2025.

Disponível no turno diurno ou noturno, o cargo conta com uma carga horária de 180h mensais, com plantão de 12h, em escala 12×16 horas.

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site www.samues.com.br, clicar na barra “editais”, localizar o edital do processo seletivo, clicar em “acessar” e se inscrever, preenchendo todos os campos necessários.

Pré-requisitos:

Ter habilitação técnica em enfermagem

Ser registrado no conselho de classe

Possuir a experiência mínima exigida no edital

Possuir curso de APH (Atendimento Pré-Hospitalar), com carga mínima de 200h

Não serão aceitos cursos realizados na modalidade EAD/Online

Leia também: Oportunidade em Castelo! Fábrica de tintas está com vagas disponíveis