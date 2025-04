Santa Casa faz 1ª captação de órgãos de 2025 e ajuda 5 pacientes

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim realizou, no último sábado (5), a primeira captação de múltiplos órgãos do ano. O procedimento vai beneficiar cinco pessoas que aguardavam na fila de transplantes no Espírito Santo e em São Paulo.

A doadora, que não resistiu após dar entrada na unidade hospitalar, teve morte encefálica confirmada pela equipe médica. Foram captados fígado, rins e córneas.

Segundo a Santa Casa, o fígado e as córneas permanecerão no Espírito Santo e serão destinados a pacientes locais. Já os rins seguiram para transplante em São Paulo.

Protocolo médico

A captação só é realizada após a confirmação de morte encefálica — caracterizada pela parada irreversível de todas as funções cerebrais. O diagnóstico é feito por meio de exames clínicos, laboratoriais e de imagem, conforme protocolo médico.

A enfermeira Beatriz Colodetti, da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes da Santa Casa, ressaltou a importância de os cidadãos manifestarem previamente à família o desejo de serem doadores.

“É a família quem autoriza a doação. Por isso, é fundamental que esse desejo seja comunicado em vida”, destacou.

Imagens: Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim