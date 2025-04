São José do Calçado realiza ação de vacinação em lar de idosos

Na última sexta-feira, o Recanto Carlos José Nunes – Lar dos Idosos de São José do Calçado – foi palco de uma importante ação de saúde voltada à proteção dos seus residentes. Os idosos da instituição receberam as vacinas contra a gripe (influenza) e pneumonia, reforçando o compromisso com o cuidado e o bem-estar daqueles que tanto já contribuíram com a sociedade.

A iniciativa teve como principal objetivo ampliar a proteção dos moradores, oferecendo maior segurança e qualidade de vida por meio da prevenção de doenças que, na terceira idade, podem apresentar complicações severas. A vacinação representa uma medida eficaz para reduzir internações e agravamentos de quadros clínicos comuns durante o outono e inverno.

A ação foi realizada por profissionais da área da saúde, com todo o suporte necessário para garantir conforto e tranquilidade aos idosos durante o procedimento. Além de prevenir enfermidades, o momento foi marcado pelo acolhimento e atenção, valores essenciais no cuidado com a população idosa.