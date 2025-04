SBT vai exibir de episódios raros de ‘Chaves’; saiba datas e horários para assistir

O SBT anunciou que exibirá episódios raros de Chaves. Os capítulos, poucas vezes reprisados no Brasil, serão transmitidos a partir desta segunda-feira (7), às 20h45. A novidade foi anunciada em uma chamada especial da emissora.

“A gente foi fundo no nosso arquivo e achou algumas imagens quase nunca antes vistas. Pode anotar para não esquecer: a partir desta segunda, 20h45, você vai poder curtir os episódios raros de Chaves“, diz o anúncio, que exibiu cenas dos “novos” episódios.

Assim como Chapolin, Chaves voltou a ser transmitido pelo SBT no final de 2024, com o fim dos imbróglios envolvendo os direitos autorais da série, que durava desde 2020.

Criação de Roberto Gómez Bolaños, Chaves foi exibido originalmente entre 1973 e 1980, sendo reprisado várias vezes na TV aberta brasileira.

Estadao Conteudo

