Sebrae lança edital para apoiar organizações sociais no ES

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) acaba de lançar o edital do Programa Plural – Empreender para Transformar, uma iniciativa voltada à seleção de organizações sociais sem fins lucrativos que atuem com formação profissional, empreendedorismo e geração de renda junto a grupos em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Espírito Santo.

O objetivo é ampliar a transformação social por meio do fortalecimento de pequenos negócios e do estímulo ao empreendedorismo como ferramenta de inclusão, diversidade e justiça social.

Dez organizações sociais capixabas serão selecionadas e serão apoiadas por um ano com ações desenvolvidas pelo Sebrae/ES. O programa oferecerá consultorias, treinamentos e capacitações tanto para as instituições quanto para o público por elas atendido. As atividades incluem temas como gestão de projetos, marketing, redes colaborativas e desenvolvimento de habilidades empreendedoras.

“O Sebrae/ES acredita que empreender é para todos e está ao lado de cada empreendedor que se esforça e faz acontecer. Acreditamos que o empreendedorismo é um agente transformador da sociedade, por isso, com esse edital nos comprometemos em capacitar e apoiar todos os que sonham em abrir o seu negócio e contribuir com os que já empreendem, tornando as comunidades cada vez mais prósperas”, afirma Juliana Castro, gestora do Programa Plural.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 12 de maio de 2025 por meio do formulário disponível no link https://shre.ink/MQCS. Cada instituição poderá inscrever apenas um projeto, desde que o público-alvo sejam mulheres, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, LGBTQIAP+, pessoas com mais de 60 anos e moradores de comunidades de baixa renda.

O Programa Plural

Lançado em 2024, o Programa Plural é uma iniciativa do Sebrae/ES, que coloca em prática uma das grandes missões do Sistema Sebrae: ampliar o empreendedorismo transformador, levando oportunidades a quem mais precisa.

Com a ação, o Sebrae/ES se posiciona ao lado de quem faz acontecer, apoiando iniciativas sociais que promovem o conhecimento, o desenvolvimento e a autonomia de empreendedores em todos os cantos do Espírito Santo. A valorização da pluralidade e da igualdade de oportunidades é um viés do Sebrae/ES, que acredita que empreender é para todos.