Segundo evento do Sine Social é realizado em Cachoeiro

Em alusão ao Dia do Trabalhador, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), vai realizar, na próxima quarta-feira (30), a segunda ação do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no município. A iniciativa, que faz parte do Programa Incluir 2.0, tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos capixabas mais vulneráveis, por meio do trabalho e da qualificação profissional.

A ação, que vai acontecer no Sine de Cachoeiro de Itapemirim, das 9h às 17h, contará com a presença de quatro empresas, cada uma, a partir de um horário definido. O objetivo da ação é oferecer um serviço para que as pessoas possam buscar alternativas sustentáveis e, com isso, possam mudar suas histórias e comunidades.

Na ação, serão ofertadas vagas de Auxiliar industrial, Auxiliar de logística, Auxiliar de produção, Serviços gerais, Mecânico Industrial, Operador de Caixa, Fiscal de Caixa, Fiscal Patrimonial, Balconista de Padaria, Recepcionista, Ajudante de Carga e Descarga.

Para fazer o cadastro, o cidadão precisa ter mais de 18 anos e apresentar documentos pessoais e comprovante de residência.

Na ocasião, o Serviço Nacional da Indústria (Senai) e o Serviço Nacional do Comércio (Senac) também vão elaborar currículos e emitir a carteira de trabalho.

“O objetivo é trazer as empresas até o trabalhador e mostrar que o Sine está de portas abertas para atender tanto as empresas quanto os cidadãos que estão em busca de oportunidades de emprego”, afirmou o subsecretário de Estado de Trabalho e Emprego, Carlos Casteglione.

Serviço:

Horários:

9h. Auxiliar industrial (Uniaves).

10h. Auxiliar de logística (DHL).

11h. Auxiliar de produção, serviços gerais e mecânico industrial (Fardin).

13h. Operador de caixa, fiscal de caixa, fiscal patrimonial, balconista de padaria, recepcionista e ajudante de carga e descarga (Sempre Tem).

Contato Sine: 28 99252-4935