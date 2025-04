Semana Santa em Cachoeiro: venda de palmito será na Linha Vermelha

Em Cachoeiro de Itapemirim, a tradicional venda de palmito fresco para as celebrações da Semana Santa será realizada, neste ano, na Linha Vermelha, próximo a antiga Estação Ferroviária. As comercializações acontecerão a partir de segunda-feira (14) até sábado (18).

Não será necessária a inscrição prévia dos comerciantes. A Secretaria Municipal de Agricultura (Semag) já solicitou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) que a equipe de Fiscalização de Posturas atue no local, contribuindo para assegurar que todas as medidas sejam implementadas.

Para a produção de palmito quase sempre é necessário derrubar a palmeira e, por isso, existem regras muito rígidas para o cultivo, a extração e a comercialização do produto.

As principais espécies de palmito cultivadas e consumidas no Espírito Santo são: pupunha, amargoso (espécie ameaçada de extinção), açaí, baba-de-boi e coco-da-bahia.

O corte de palmeiras nativas depende de vistoria e autorização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf). Espécies cultivadas e não ameaçadas de extinção como pindoba, dendê, pupunha ou açaí podem ser cortadas mediante o documento de Informação de Corte obtido junto ao órgão de cada município. Em área rural, se a pessoa tiver uma palmeira em casa também deve ter autorização do Idaf.

Durante o período final da quaresma, quando geralmente aumenta o consumo de palmito e a movimentação de vendedores de outros estados no Espírito Santo, as fiscalizações são intensificadas.

O objetivo é prevenir e coibir o corte, transporte, depósito e comércio irregulares, principalmente em áreas de floresta e de ocorrência natural, além das espécies ameaçadas de extinção.

