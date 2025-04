Seminário valoriza mitologias indígenas no Parque de Itaúnas

O Parque Estadual de Itaúnas (PEI), em Conceição da Barra, será palco, nesta sexta-feira (25) e sábado (26), de parte das atividades do seminário “Itaúnas Indígena: Mitos e encantados nas memórias e identidades dos povos das Dunas”, uma iniciativa voltada à valorização dos saberes ancestrais dos povos indígenas que habitam ou habitaram o território de Itaúnas, em Conceição da Barra. O evento começou nessa quarta-feira (23), no campus São Mateus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

A programação no parque tem início nesta sexta-feira (25), com a abertura da exposição “Mira-Sá Iauaretê: o universo da Gente-Onça e da Gente-Peixe”, que se propõe como uma experiência formativa e sensorial. A mostra apresenta uma coleção etnográfica composta por cestarias, sementes, pedras, fibras, pinturas, penas, grafismos e grafias de palavras, configurando mitos e encantados.

A gestora do PEI, Juliana Coura, explica que a proposta convida o público a aprender com os povos indígenas sobre o “estar humano” em conexão com a natureza, compreendendo o mundo por meio de um olhar que reconhece os seres como transformadores e interligados. “Essa iniciativa reforça o compromisso com a construção de uma gestão ambiental mais sensível às diversas formas de viver e se relacionar com a natureza. O parque é território de memória, e abrir espaço para essas vozes é fundamental para pensarmos a conservação de forma mais ampla e integrada”, destaca Juliana Coura.

Também estão previstas visitas guiadas à exposição e diversas atividades ao longo do dia. Entre elas, a roda de conversa “Mitologias Indígenas: da Cobra Grande do fundo do rio ao Buraco do Bicho”, que discutirá a importância da mitologia na recuperação das identidades étnicas no território de Itaúnas. À tarde, será realizada a conferência “Saberes Indígenas e Quilombolas na Educação Básica”, que buscará como promover um diálogo direto com os estudantes da vila. Esta sexta-feira (25) será encerrada com círculos brincantes na praça principal, envolvendo crianças e adultos em atividades lúdicas.

No sábado (26), a programação continua com novas visitas guiadas à exposição, seguidas pela “Trilhas de Conhecimentos dos Povos das Dunas”, com foco nos sítios arqueológicos presentes nas dunas da região. À tarde, o Cinema Indígena exibirá curtas produzidos por indígenas e não indígenas, com debate aberto ao público sobre as infâncias indígenas e suas representações culturais. As atividades se encerram com mais círculos brincantes e o encerramento oficial do seminário, previsto para as 17 horas.

O evento é promovido pelo Grupo de Pesquisa Tupiabá, patrocinado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e apoiado pela Ufes – Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes), com apoio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), por meio do PEI. As inscrições podem ser feitas em: https://tinyurl.com/nhd6p2cc