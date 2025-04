Serra: Polícia Militar apreende arma e drogas após confronto

Policiais militares do 6º Batalhão apreenderam uma pistola, quatro carregadores, 38 munições calibre 9mm, maconha, crack, haxixe e um rádio comunicador, após confronto com criminosos, no bairro Planalto Serra, município de Serra, na noite de sábado (26).

Os militares da Força Tática foram verificar uma denúncia de que indivíduos armados estariam em uma região de mata, próximo a Avenida Guarani.

Durante o patrulhamento a pé, já na região, as guarnições se depararam com vários indivíduos armados, que dispararam contra os policiais. Foi repelida a injusta agressão, sendo um suspeito baleado. Posteriormente ele foi socorrido, mas evoluiu a óbito.