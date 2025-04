Servidor morre após passar mal em jogo de futsal em Nova Venécia

O servidor público Gleison de Souza Cardoso, de 41 anos, faleceu na noite da última quarta-feira (23). O rapaz passou mal durante uma partida de futsal no Ginásio de Esportes de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Ele desmaiou em quadra enquanto jogava com colegas.

Gleison foi socorrido e levado às pressas ao Hospital São Marcos, no entanto, não resistiu. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Nota de pesar

A Prefeitura de Nova Venécia emitiu uma nota de pesar nas redes sociais, destacando a dedicação do servidor: “Sua partida deixa um legado de carinho e amizades. Gleison deixará saudades a todos.”

O Operário Futebol Clube, equipe amadora da cidade, também homenageou o atleta. “Quem é amado e lembrado, jamais desaparece completamente”, afirmou o clube.

O velório acontece nesta quinta-feira (24), na Capela Mortuária de Nova Venécia. O sepultamento será realizado no Cemitério São Marcos. A morte de Gleison causou grande comoção entre moradores, colegas e amigos.