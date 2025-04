Sesc, Senac e sindicatos realizam a Semana S do Comércio

O maior evento integrado do Sistema Comércio brasileiro chega ao Espírito Santo entre os dias 10 e 17 de maio, promovendo cidadania, qualificação profissional e inovação. Com palestras para empresários e serviços gratuitos para a população, a Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo tem como objetivo apresentar à sociedade capixaba toda a grandeza e importância do Sistema Comércio Espírito Santo, composto pela Fecomércio-ES, Sesc-ES e Senac-ES. A expectativa é que em torno de 5 mil pessoas participem das atividades em todo o estado.

Idealizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a iniciativa contará com um amplo mutirão de cidadania em todo o país. No Espírito Santo, o Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, em parceria com sindicatos empresariais, levará serviços básicos gratuitos nas áreas de educação, saúde, beleza, cultura, ações sociais e lazer, reforçando o compromisso social que essas instituições mantêm diariamente com a população.

A ação celebrará também os 80 anos da CNC. Serão promovidos encontros com empresários dos mais diversos ramos do comércio, serviços e turismo para bate-papos envolvendo temas relevantes para os setores.

“É fundamental apresentar à sociedade o impacto transformador das ações do Sesc e do Senac na qualidade de vida, educação, cultura e desenvolvimento profissional de milhões de brasileiros. Tudo isso só é possível graças aos empresários do setor, que investem e acreditam na missão de transformar vidas”, afirma o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.

Mostrar como o Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac pode transformar vidas é o grande objetivo do evento, segundo o presidente do Sistema Fecomércio-ES Idalberto Moro. “O propósito da Semana S é reforçar o papel essencial do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac na vida das pessoas e no fortalecimento do comércio, dos serviços e do turismo. Além de promover cidadania e qualificação, queremos apresentar aos empresários e à sociedade como o acesso à inovação, educação profissionalizante, assistência social, cultura e o cuidado com o bem-estar podem mudar realidades e impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo”.

Ações

De 10 a 15 de maio, empresários de diversos ramos poderão participar de palestras estratégicas realizadas em unidades de norte a sul do estado. As informações sobre os eventos vão ser divulgadas em breve.

No dia 16, o Ilha Buffet, na área verde do Álvares Cabral, em Vitória, sediará um encontro exclusivo com palestra sobre economia e inovação para convidados do setor.

Já no dia 17 (sábado), das 14 às 22 horas, também no Ilha Buffet, o evento se abre para toda a sociedade, comerciários, alunos e empresários, com exposição de todos os serviços da Fecomércio-ES, Sesc-ES e Senac-ES.

O Sesc-ES levará seus serviços sociais, incluindo o programa Sesc Mesa Brasil, que a partir do ingresso solidário do evento, arrecadará alimentos para entidades e ainda mais famílias em vulnerabilidade.

A programação cultural inclui exposição fotográfica das oito escolas do Sesc-ES espalhadas por todo o estado, apresentações musicais regionais e nacionais, cortejo de congo, bateria de escola de samba e área kids com contação de histórias, além do SescOkê, um karaokê em que os participantes vão poder soltar a voz.

“O Sesc-ES mantém um firme compromisso com a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio e suas famílias. Nesta Semana S do Comércio, levaremos serviços essenciais de educação, saúde, cultura, lazer, turismo e assistência social, mostrando como nosso trabalho impacta positivamente no dia a dia da população. Esse evento materializa a missão do Sesc-ES e do Sistema Comércio-ES em construir uma sociedade mais justa e com melhores oportunidades”, declara o diretor regional do Sesc-ES, Luiz Toniato.

O Senac-ES, por sua vez, vai levar suas unidades móveis onde serão realizadas diversas atividades: aulas-show, oficinas e palestras sobre inteligência artificial, primeiros socorros, receitas gastronômicas, beleza, autocuidado, entre outras.

“O Senac-ES tem como missão transformar vidas por meio da educação profissional inovadora e inclusiva. Durante a Semana S do Comércio, demonstraremos nosso compromisso em preparar trabalhadores para os desafios do mercado, com oficinas práticas e visitas guiadas em nossas unidades móveis. Essa é nossa contribuição para fortalecer o comércio capixaba e impulsionar carreiras”, destaca o diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel.