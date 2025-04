Sesc Vila Velha conquista medalhas inéditas na natação infantil

A equipe de natação infantil do Sesc Vila Velha brilhou no I Festival da Federação Aquática Capixaba (FAC), realizado no último sábado (29), no Clube Vitória. As jovens atletas Maya Corrêa de Oliveira e Maria Elisa Torezani Gomes, ambas de 9 anos, e Isabella Smiderli Melo, de 13 anos, conquistaram medalhas inéditas para o Sesc Espírito Santo na competição.

O feito histórico foi celebrado pela diretora de Lazer e Esporte do Sesc-ES, Mônica Velasques, que destacou a importância do esporte para o desenvolvimento dos jovens. “Este evento não só destacou o talento e a dedicação de nossos jovens atletas, mas também reforçou a importância do esporte como ferramenta de desenvolvimento pessoal e social”, afirmou.

A nadadora Maya Corrêa de Oliveira foi o grande destaque da equipe, levando para casa três medalhas: ouro nos 25 metros livre (17.05 segundos) e nos 25 metros peito (20.96 segundos), e bronze nos 25 metros costas (24.78 segundos), todas na categoria mirim 2.

Maria Elisa Torezani Gomes também brilhou na categoria mirim 2, conquistando o ouro nos 25 metros costas (22.84 segundos) e a prata nos 25 metros peito (23.40 segundos).

Na categoria infantil, Isabella Smiderli Melo garantiu a prata nos 50 metros livre, com o tempo de 38.29 segundos.

A equipe do Sesc Vila Velha também contou com a participação de Ana Cecília Smiderli Melo, de 9 anos, que ficou em 8º lugar nos 25 metros livre feminino – mirim 2 (22.35 segundos).

O professor Rafael Bertulozo, que acompanhou as atletas junto com o professor Victor Masioli, ressaltou a importância da participação no festival. “É a primeira vez na história do Sesc Espírito Santo que nossos atletas participaram de um festival com outras instituições, nadando com 180 atletas vinculados (não federados). As meninas foram brilhantes, impressionaram técnicos de clubes consolidados como Álvares Cabral e Aest”, comemorou Bertulozo, evidenciando a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Sesc e o talento dos alunos.