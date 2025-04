Sessão Azul: ‘Minecraft’ será exibido no domingo (27) em sala adaptada

No próximo domingo, dia 27 de abril, a partir das 15h, o Cine Ritz Perim Center, no Perim Center, em Cachoeiro de Itapemirim, vai realizar mais uma Sessão Azul. Trata-se de uma sessão especial, adaptada para pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O filme escolhido para este mês é ‘Minecraft’.

Os ingressos para esta sessão são vendidos ao preço único de R$ 10,00. Então, que tal uma tarde divertida no cinema?

O projeto Sessão Azul consiste em adaptar sessões de cinema para esse público, com exibições exclusivas. Nelas a família tem todo o suporte para que os filhos possam se sentir à vontade e curtir o espetáculo.

Sendo assim, nesta sessão as luzes da sala ficam acesas o tempo todo e o som mais baixo. Isso para que as crianças com distúrbio sensorial se sintam mais confortáveis durante todo o filme. Além disso, o público tem liberdade para circular na sala ou mesmo de sair e voltar.

Sessão Azul exibirá ‘Minecraft’

No filme, quatro desajustados – Garrett “The Garbage Man” Garrison, Henry, Natalie e Dawn – são transportados por um misterioso portal para Overworld: um bizarro país das maravilhas cúbico onde impera a imaginação.

Para voltar para casa, eles vão ter que dominar este mundo embarcando em uma missão mágica guiada por um experiente e imprevisível construtor.