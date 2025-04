Setor de rochas recebe palestras sobre segurança no transporte

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas) vão realizar um ciclo de palestras voltado à conscientização e sensibilização de motoristas que atuam no transporte de rochas naturais no Estado. A ação tem como foco a segurança viária, com orientações práticas sobre os principais itens e procedimentos a serem observados durante o transporte de cargas.

O ciclo de palestras acontecerá em três municípios capixabas com forte atuação no setor:

07 de abril, em Cachoeiro de Itapemirim (Sest Senat Cachoeiro)

14 de abril, em Barra de São Francisco (Câmara Municipal de BSF)

15 de abril, na Serra (IFES Campus Serra)

A iniciativa é voltada a motoristas, empresários, colaboradores do setor de transporte e logística, autoridades locais, representantes de órgãos públicos e demais interessados em segurança viária. Haverá sorteio de brindes para motoristas participantes.

As palestras serão conduzidas pelo Chefe do Núcleo de Segurança Viária do SPRF-ES, Carlos Alessandro Ravani; pela Chefe do Núcleo de Segurança Viária – Substituta e membro do Grupo de Investigação de Sinistros de Trânsito (GIST), Lívia de Pianti Rosa; e pelo membro do GIST e Presidente da Comissão de Escolta da SPRF-ES, Gabriel Pinciara de As Earp Azevedo.

Transporte seguro

Segundo o presidente do Sindirochas, Ed Martins, a ação é uma oportunidade valiosa de orientar sobre o transporte seguro “O Sindirochas está de portas abertas para toda ação que tenha como propósito fortalecer a legalidade, a segurança e a responsabilidade no setor. Iniciativas como essa promovem um ambiente mais profissional e colaborativo, contribuem para o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva das rochas naturais e, acima de tudo, demonstram o compromisso com a preservação da vida”, destacou.

O chefe do Núcleo de Segurança Viária da PRF no Espírito Santo, Carlos Ravani, ressaltou a importância da iniciativa. “Para a PRF, é um avanço significativo conseguir articular com uma entidade que representa uma parte importante da economia capixaba e que movimenta um tipo de transporte crítico para a segurança viária. Dessa forma, será possível mobilizar o maior número possível de profissionais responsáveis pela condução do transporte, bem como os empresários do setor, tornando a conscientização mais efetiva”, reforçou.

As inscrições para as palestras são gratuitas e podem ser feitas pleo link: https://bit.ly/4cfjESs. O evento é uma realização da PRF e Sindirochas e conta com apoio do Sest Senat, Câmara Municipal de Barra de São Francisco, IFES Campus Serra e Centrorochas.

Agenda: Ciclo de Palestras “Transporte de Rochas no Espírito Santo”

Inscrição gratuita: https://bit.ly/4cfjESs

Cachoeiro de Itapemirim

Data: 07/04 – segunda-feira

Horário: 09h às 11h

Local: Sest Senat Cachoeiro (R. Irmã Giovanna Menechini, B. Marbrasa)

Palestrantes: Carlos Ravani e Lívia Rosa

Barra de São Francisco

Data: 14/04 – segunda-feira

Horário: 09h às 11h

Local: Câmara Municipal de BSF (R. Tiradentes, 205, B. Irmãos Fernandes)

Palestrantes: Carlos Ravani e Gabriel Pinciara

Serra

Data: 15/04 – terça-feira

Horário: 09h às 11h

Local: IFES – Campus Serra (Rod. ES 010, KM 6,5, B. Manguinhos)

Palestrantes: Carlos Ravani, Lívia Rosa e Gabriel Pinciara