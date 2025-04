Seu Jorge retorna aos palcos brasileiros com show em Vitória

No dia 12 de abril, sábado, às 21h30, o Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, recebe o cantor, compositor e multiartista Seu Jorge para um show que promete emocionar e contagiar o público com uma mistura vibrante de samba, MPB e R&B.

O espetáculo marca o retorno de Seu Jorge aos palcos brasileiros após uma aclamada turnê internacional pela Europa, onde apresentou-se em cidades como Paris, Londres e Berlim, reforçando sua presença como um dos grandes embaixadores da música brasileira no mundo.

Em Vitória, o artista celebra sua trajetória com um repertório recheado de hits que marcaram sua carreira, como “Carolina”, “Burguesinha”, “Mina do Condomínio” e “Tive Razão”, além de releituras marcantes e canções de projetos recentes. O show ainda trará faixas do novo álbum “Baile à la Baiana”, lançado em fevereiro, primeiro de inéditas do artista em dez anos.

Seu Jorge reafirma sua relevância artística não apenas pela música, mas também pelo impacto que promove no cinema, na televisão e nas artes visuais. Com sua voz inconfundível e presença de palco magnética, ele transforma cada show em uma verdadeira celebração da cultura nacional.

Os ingressos já estão à venda, a partir de R$ 90 (meia-entrada), no site www.pixelticket.com.br. Informações adicionais pelo WhatsApp (27) 99707-0714.

Serviço

Seu Jorge – Show em Vitória

Espaço Patrick Ribeiro – Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória

Data: 12 de abril de 2025 (sábado)

Horário: 21h30

Ingressos: A partir de R$ 90 (meia-entrada)

Vendas online: www.pixelticket.com.br

Informações: (27) 99707-0714 (WhatsApp)