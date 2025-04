Sicoob Credirochas apresenta resultados em pré-assembleia em Cachoeiro

Na noite desta quinta-feira (3), o Sicoob Credirochas realizou, em Cachoeiro de Itapemirim, mais uma pré-assembleia voltada à apresentação de resultados aos seus cooperados. O encontro integra uma série de reuniões promovidas pela cooperativa ao longo da semana, que já passaram pelos municípios de Atílio Vivacqua e Muqui.

Crescimento da cooperativa

Com atuação nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, a cooperativa destacou o desempenho positivo registrado no último período e reafirmou seu compromisso com a transparência na gestão e o diálogo constante com os associados.

Durante a reunião, o presidente do Sicoob Credirochas, Tales Machado, ao lado da diretoria, agradeceu a presença dos cooperados e ressaltou a importância da participação ativa para o fortalecimento institucional da cooperativa. O evento também serviu como espaço para celebração das conquistas coletivas alcançadas ao longo do ano.

As pré-assembleias funcionam como preparação para a Assembleia Geral Ordinária, momento decisivo em que os cooperados exercem seu direito de voto e ajudam a definir os rumos da instituição.