Sindicato de irmão de Lula é alvo de operação da Polícia Federal

O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) nesta quarta-feira (23). A ação investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados aplicados em benefícios de aposentados e pensionistas.

Durante a operação, foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens avaliados em mais de R$ 1 bilhão e seis mandados de prisão temporária em 14 estados e no Distrito Federal. O sindicato foi também descredenciado judicialmente.

De acordo com as investigações, entre 2019 e 2024, os valores cobrados de forma irregular podem chegar a R$ 6,3 bilhões. Além disso, seis servidores públicos foram afastados, incluindo o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, que pediu demissão após a operação.

Em nota, o Sindnapi afirmou que a proteção dos direitos dos aposentados é prioridade, e que apoia uma investigação séria e transparente para esclarecer possíveis irregularidades. O sindicato também ressaltou a importância de tratar com rigor as denúncias de descontos irregulares em benefícios.

Com informações de CNN