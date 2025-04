SinPatinhas: veja como fazer o RG do seu pet

O SinPatinhas já está disponível para o público em todo o Brasil. A nova plataforma, lançada pelo Ministério do Meio Ambiente, permite o cadastro oficial de animais de estimação e oferece, como resultado, a emissão do RG Animal com QR Code exclusivo. O processo é gratuito, rápido e pode ser feito totalmente online.

O que é o SinPatinhas?

O SinPatinhas é o Sistema Nacional de Identificação de Animais Domésticos, criado para facilitar a identificação, rastreamento e registro de cães e gatos em território nacional. A plataforma tem como objetivo principal fortalecer políticas públicas voltadas à saúde e bem-estar animal, além de ajudar na reunificação de pets perdidos com seus tutores.

Passo a passo para cadastrar seu pet

Para realizar o cadastro no SinPatinhas, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site oficial: https://sinpatinhas.mma.gov.br Clique na opção “Cadastrar Pet” Preencha os dados do tutor e do animal Anexe uma foto do pet (opcional, mas recomendada) Confirme as informações e finalize o cadastro

O processo leva apenas alguns minutos e pode ser feito por computador, tablet ou celular.

Quais dados são necessários para o cadastro?

Durante o processo de cadastro no SinPatinhas, o tutor deverá informar:

Nome completo do animal

Raça, cor e porte

Data de nascimento (ou estimada)

Informações do tutor, como CPF e endereço

Situação vacinal e, se houver, número de microchip

Essas informações ajudam a criar um banco de dados nacional, seguro e de fácil acesso.

RG Animal com QR Code: o que é e como usar?

Após o cadastro, o tutor recebe gratuitamente o RG Animal com QR Code. Esse documento digital pode ser:

Impresso em casa

Salvo no celular ou computador

Compartilhado por e-mail ou redes sociais

O QR Code permite acesso rápido ao perfil do pet, com todas as informações cadastradas, o que facilita a identificação em caso de perda ou emergência.

Benefícios do SinPatinhas para tutores e pets

Entre os principais benefícios do SinPatinhas, destacam-se:

Maior chance de reencontrar pets perdidos

Registro oficial válido em todo o Brasil

Integração com futuras campanhas de vacinação e adoção

Facilidade no acesso a informações veterinárias

O sistema representa um avanço importante para a proteção e cuidado dos animais de estimação.

É obrigatório cadastrar o animal no SinPatinhas?

Por enquanto, o cadastro no SinPatinhas não é obrigatório. No entanto, o governo incentiva todos os tutores a registrarem seus pets para que o sistema ganhe abrangência nacional. A expectativa é que o cadastro se torne referência nacional em políticas públicas voltadas à causa animal.

Cadastro gratuito e seguro

O uso do sistema é totalmente gratuito, e os dados são armazenados com segurança no ambiente digital do Ministério do Meio Ambiente. A plataforma segue protocolos rígidos de privacidade, garantindo a proteção dos dados do tutor e do pet.

Como acessar o SinPatinhas agora

Para fazer o cadastro no SinPatinhas, acesse o site oficial:

👉 https://sinpatinhas.mma.gov.br

O processo é simples, rápido e representa um passo importante na construção de um Brasil mais seguro e responsável para os animais.

O SinPatinhas chega como uma ferramenta essencial para quem quer manter o controle e a segurança dos seus pets. Com o RG Animal com QR Code, tutores de todo o país ganham uma maneira prática e eficiente de identificar seus animais. Não perca tempo e cadastre seu pet no SinPatinhas hoje mesmo.