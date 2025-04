Sobe para 34 o número de mortos em ataque russo na Ucrânia

Subiu para pelo menos 34 o número de mortos em um ataque russo na cidade ucraniana de Sumy neste domingo, 13. Mísseis russos atingiram o coração da cidade enquanto as pessoas se reuniam para celebrar o Domingo de Ramos.

Dois mísseis balísticos atingiram o local por volta das 10h15, disseram autoridades locais. Entre os mortos estão duas crianças, informou o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia em comunicado. Outras 117 pessoas ficaram feridas, incluindo 15 crianças, segundo o comunicado.

Mais duas mulheres, de 62 e 68 anos, e um homem de 48 anos foram mortos em ataques russos na região de Kherson, informou o governador local, Oleksandr Prokudin. Outra pessoa foi morta durante bombardeios russos na região de Donetsk, na Ucrânia, informou o governador Vadym Filashkin. Fonte:

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui