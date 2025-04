Sorteio da Loteria Federal: veja resultado que distribuiu R$ 500 mil

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta quarta-feira (2), às 19h, o sorteio do concurso 5954 da Loteria Federal. Como de costume, a extração QUARTOU distribuiu mais de R$ 500 mil em prêmios, beneficiando diversos apostadores pelo país.

Confira os Bilhetes Premiados

Os números sorteados no concurso 5954 foram: 1º: 84974; 2º: 33955; 3º: 89343; 4º prêmio: 72197

➡ 5º prêmio: 05635

Se você comprou um desses bilhetes, agora é o momento de verificar se está entre os ganhadores.

Como Resgatar o Prêmio?

Para receber o prêmio, o apostador deve apresentar o bilhete original e um documento oficial com foto. Além disso, prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser retirados em casas lotéricas. Entretanto, valores superiores devem ser resgatados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal.

Quando Será o Próximo Sorteio?

O próximo sorteio da Loteria Federal, referente ao concurso 5955, acontecerá no sábado (5). Portanto, quem deseja participar precisa garantir sua aposta o quanto antes. Os bilhetes já estão disponíveis nas casas lotéricas e com revendedores credenciados.

Como Apostar na Loteria Federal?

Apostar é muito simples. Para isso, basta comprar um bilhete numerado em uma casa lotérica ou com um vendedor autorizado. Além do mais, o jogador pode optar por adquirir o bilhete inteiro ou apenas frações, o que influencia diretamente no valor do prêmio que poderá receber.

Quais as Chances de Ganhar?

A Loteria Federal oferece uma das melhores chances de ganhar, especialmente se comparada a outras modalidades. Isso acontece porque os números já vêm impressos nos bilhetes. Dessa forma, o apostador não precisa escolher combinações, o que torna a mecânica do jogo mais simples e direta.

Onde Conferir os Resultados?

Os apostadores podem conferir os números sorteados no site oficial da Caixa, em casas lotéricas ou em portais especializados em loterias. Além disso, é possível acompanhar as extrações ao vivo por meio de transmissões oficiais.

Portanto, não perca tempo! Garanta seu bilhete e boa sorte no próximo sorteio!