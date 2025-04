Sportivo Luqueño x Grêmio: onde assistir ao vivo e escalações

Sportivo Luqueño e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (2), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, pela 1ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Contudo, onde assistir Sportivo Luqueño x Grêmio ao vivo?

A partida contará com transmissão ao vivo e exclusiva da Paramount+ (streaming), para todo Brasil.

Sportivo Luqueño quer surpreender em casa

O Sportivo Luqueño aposta no fator casa para tentar largar bem no torneio. A equipe paraguaia vem de uma campanha irregular no Campeonato Paraguaio e encara a competição continental como uma grande oportunidade para mostrar sua força.

Grêmio inicia caminhada na busca pelo título

O Grêmio entra na Sul-Americana como um dos favoritos ao título e pretende iniciar a campanha com um bom resultado fora de casa. Com um elenco experiente, o técnico Gustavo Quinteros quer ver sua equipe controlando a partida e mostrando intensidade desde o início.

Confronto inédito entre as equipes

Sportivo Luqueño e Grêmio nunca se enfrentaram em competições oficiais. Enquanto o time paraguaio busca afirmação no cenário sul-americano, o Tricolor Gaúcho tem um histórico vitorioso em torneios continentais e quer fazer valer sua tradição.

Prováveis escalações

Sportivo Luqueño (técnico: Gustavo Morínigo): Alfredo Aguilar; Rodi Ferreira, Alexis Villalba, Pablo Aguilar e Iván Torres; Lautaro Comas, Ángel Benítez, Rubén Darío Ríos e Julio César Báez; Elvio Vera e Walter González.

Grêmio (técnico Gustavo Quinteros): Tiago Volpi; Igor (João Lucas), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenilson (Cristaldo); Cristian Olivera, Amuzu (Aravena) e Arezo (Braithwaite).

Ficha técnica:

1ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana

Data: 2 de abril (quarta-feira)

2 de abril (quarta-feira) Hora: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Onde assistir Sportivo Luqueño x Grêmio ao vivo:

Paramount+ (streaming)

