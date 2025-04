Super El Niño: meteorologista prevê próxima grande seca para o Brasil

Apesar da previsão otimista de uma década com clima estável e chuvas bem distribuídas, o meteorologista Luiz Carlos Molion faz um alerta para o futuro: uma seca severa deverá atingir o Brasil entre 2034 e 2035. A previsão compara o evento climático aos períodos de estiagem intensa de 2014/2017 e de 1987/1988, anos de super El Niños.

“Preparem-se, a próxima grande seca será entre 2034 e 2035”, enfatizou Molion, baseando sua previsão na ocorrência do fenômeno de aquecimento anormal das águas do Pacífico no período.

