Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Cachoeiro; entenda

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), deflagrou, nesta quinta-feira (10), uma operação policial no município de Cachoeiro de Itapemirim. Durante a ação, foram apreendidos dinheiro e celulares relacionados ao tráfico de drogas.



A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar, contra indivíduos investigados por envolvimento em crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas.



Após receberem a denúncia sobre a localização do procurado, as equipes se deslocaram ao bairro Pacotuba e os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um homem, vulgo “Tete”, suspeito de participação em uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 27 de dezembro de 2024, por volta das 11h50, também no bairro Pacotuba.

