Suspeito é preso e drogas são apreendidas em São José do Calçado

A Polícia Militar do Espírito Santo, em apoio à Polícia Civil, cumpriu um mandado de busca e apreensão na noite de quarta-feira (23) em São José do Calçado.

Durante a operação, realizada por policiais do 3º Batalhão, um suspeito de 25 anos foi preso e uma quantidade significativa de drogas foi apreendida.

Além do mandado de busca, havia contra o suspeito um mandado de prisão preventiva em aberto. Durante as buscas na residência, os policiais apreenderam nove pedras grandes de crack, duas pedras menores da mesma substância, uma bucha de maconha, R$ 1.531,15 em espécie, duas balanças de precisão, três celulares e outros materiais.

Após receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde permaneceu à disposição da Justiça.

