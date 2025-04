Suzano reforça compromisso ambiental para proteção da Mata Atlântica

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, reafirma seu compromisso com a conservação ambiental por meio da criação e manutenção de corredores ecológicos, conectando importantes fragmentos florestais da Mata Atlântica entre o Espírito Santo e a Bahia. Essas iniciativas desempenham um papel fundamental na preservação da biodiversidade, garantindo o deslocamento da fauna silvestre e a manutenção dos serviços ecossistêmicos essenciais para a sustentabilidade ambiental da região.

Em 2021, a Suzano anunciou seu compromisso de conectar meio milhão de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade no Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia, até 2030. No ano do centenário da empresa, em 2024, foi alcançado um marco significativo, com a conexão de mais de 100 mil hectares de fragmentos de vegetação nativa por meio de corredores ecológicos, nos três biomas.

“Este também foi o ano em que concretizamos a primeira conexão em área de terceiros, em parceria com a Inovaland Brazil. Por meio de restauração ecológica e sistemas agroflorestais, iniciamos a implantação do Corredor Etnoecológico Maturembá, que atravessa aldeias indígenas pataxó e une duas importantes Unidades de Conservação na Bahia: o Parque Nacional do Descobrimento e o Parque Nacional de Monte Pascoal”, destaca Mariana Appel, Gerente de Sustentabilidade da Suzano.

O Corredor Central da Mata Atlântica, onde estão inseridas as iniciativas da Suzano no Espírito Santo e na Bahia, é considerado um dos mais relevantes para a conservação da biodiversidade no Brasil. Essa região abriga diversas espécies ameaçadas de extinção, como o bugio-marrom, o beija-flor balança-rabo-canela e o mutum-do-sudeste. A manutenção da conectividade entre as áreas florestais permite a interação dessas espécies, garantindo sua sobrevivência e fortalecendo a resiliência ecológica da Mata Atlântica.

Colaboração

Beatriz Barcellos Lyra, Coordenadora de Sustentabilidade da Suzano, reforça a importância desse trabalho: “Nosso dever com a conservação ambiental vai além da proteção de áreas nativas dentro de suas propriedades. A colaboração com comunidades, instituições de pesquisa e organizações ambientais é essencial para garantir a efetividade dos corredores ecológicos e ampliar os impactos positivos para a biodiversidade”.

Visando à conservação de áreas naturais no Espírito Santo e na Bahia, a Suzano protege cerca de 270 mil hectares de terras nativas. No Espírito Santo, a companhia mantém importantes fragmentos florestais próximos a unidades de defesa florestal, como a Reserva Biológica de Sooretama. Na Bahia, temos os importantes parques nacionais conectados em 2024, Descobrimento e Monte Pascoal.

Além da preservação ambiental, a Suzano também investe no envolvimento das comunidades locais na gestão dessas áreas. Nos próximos dois anos, grupos comunitários e indígenas estarão à frente do monitoramento e da manutenção dos corredores ecológicos, promovendo o desenvolvimento socioeconômico aliado à conservação ambiental. Essa abordagem integrada fortalece a relação entre a população local e os recursos naturais, garantindo impactos positivos duradouros na paisagem e na qualidade de vida das comunidades.

Restauração florestal

No âmbito da restauração florestal, a empresa investe em restauração de áreas degradadas para recuperar a vegetação nativa, promove a regeneração natural das espécies e incentiva ações de plantio de mudas contando com o apoio de voluntários(as), colaboradores(as), prestadores de serviço da companhia e seus familiares.

Outro destaque é o reconhecimento internacional das ações da Suzano na área de corredores ecológicos. “Recebemos com alegria a notícia de que nosso estudo sobre essa iniciativa foi aprovado para apresentação no SER2025 World Conference on Ecological Restoration, que vai acontecer em Denver, nos Estados Unidos, no segundo semestre, reforçando o compromisso da empresa com a inovação e a sustentabilidade na restauração ambiental”, acrescenta Tathiane Santi Sarcinelli, Consultora Ambiental da Suzano.